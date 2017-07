Ombudsteam houdt zitting in Wijkcentrum de Kempenaer

HEERENVEEN: Donderdag 13 juli van 19.30 – 21.00 uur houdt het PvdA Ombudsteam, samen met enkele raadsleden van de gemeente Heerenveen, inloopspreekuur in Wijkcentrum de Kempenaer, Dr. Wumkeslaan 4 in Heerenveen. Dit inloopspreekuur is gratis en is er voor iedereen, PvdA-lid of niet.

Het inloopspreekuur geeft inwoners van gemeente Heerenveen de mogelijk om zaken te bespreken waar men tegenaan loopt. Dit kan gaan over conflicten met nutsbedrijven, woningcoöperaties of andere instanties. Ook kunnen mensen terecht als ze verstrikt raken in de moeilijke regelgeving.

Wanneer men binnenloopt, wordt er gezamenlijk bekeken of het probleem opgelost kan worden of dat er doorverwezen moet worden naar bijvoorbeeld Steunpunt de Barones, Voedselband of een andere hulporganisatie.



Het Ombudsteam is een initiatief van PvdA afdeling Heerenveen en is bedoeld om mensen te helpen met een vraag of problemen waar men zelf niet meer uitkomt en bestaat uit deskundige leden van de PvdA.