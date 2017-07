Sint Mattheüsschool Joure verbreekt wereldrecord vingerhaken

JOURE: De Sint Mattheüsschool in Joure probeert donderdag het wereldrecord vingerhaken te verbreken. De 24 leerlingen van groep 6 hebben gezamenlijk ruim 50 kilometer wol aan elkaar gehaakt.

De poging voor het wereldrecord is vorig jaar spontaan ontstaan. ‘Een jongen uit de toen groep 5, was aan het vingerhaken’, zegt Jeannette Rijpkema, leerkracht. ‘En langzaamaan ontstond er een grote bol. De andere kinderen werden nieuwsgierig naar zijn techniek. Hij heeft ze toen geleerd hoe het moest.’

Al snel kwamen er meer bollen. De kinderen vroegen zich af wat het huidige wereldrecord zou zijn. Dat bleek voor het Guinness elf kilometer te zijn, het huidige wereldrecord is 48 kilometer. De school besloot het Guinness Book of World Records aan te schrijven.

Met een beetje hulp van ouders, opa’s, oma’s, bewoners van zorgcentrum Suderigge Lemmer, basisschool It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga en het Sint Theresiahuis in Joure zijn kilo’s wol verwerkt tot lange strengen. ‘Voor de zomervakantie vorig jaar hadden we al 48 kilometer. We hebben er alle vertrouwen in dat we het record gaan verbreken’.

Update: De kilometers zijn gehaald. De leerlingen hebben samen 71 kilometer, 761 meter en 70 centimeter gehaakt.

Foto en tekst Brenda van Olphen