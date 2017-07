Bestuurder zwaar gewond na ongeval St. Nyk

SINT NICOLAASGA : Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt. De bestuurder reed over de Tsjukemarwei (N927) bij Sint Nicolaasga richting Spannenburg en botste tegen een boom.

Het duurde drie kwartier voor het slachtoffer naar het ziekenhuis kon worden gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

Na het ongeval is ook nog een omstander aangehouden. Hij belemmerde hulpdiensten hun werk te doen en belaagde agenten.

De traumahelicopter cirkelde in de nacht ook een aantal keren boven Heerenveen. De trauma arts, die in de ambulance meereed, werd later bij het ziekenhuis opgehaald.