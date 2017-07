Derde editie van de Feanrun in Heerenveen

HEERENVEEN: Op zondag 3 september 2017 vindt om 14:00 uur in Heerenveen de derde editie plaats van de Feanrun!

Dit is een sportieve en gezellige loop over 4 Engelse mijlen (ongeveer 6,4 kilometer) waarvan de opbrengst bestemd is voor het Goede Doel. Dit jaar is niet alleen de finish maar ook de start in het gezellige centrum van Heerenveen. De exacte route wordt binnenkort bekend gemaakt.

De online inschrijving voor de Feanrun loopt nog tot en met 2 september 22:00 uur. Na inschrijving op de dag zelf kan tussen 12:00–‐13:30 uur.

GOUDEN PLAK BEDRIJVENRUN

De Gouden Plak Bedrijvenrun is een onderdeel van de Feanrun. Samen met collega’s op een sportieve en gezellige manier de zomervakantieperiode afsluiten en weer fris aan het werk beginnen? En bijdragen aan het Goede Doel? Als deelnemend bedrijf kunt u rekenen op het ‘Gouden Bedrijvenpakket’ en ook Gouden Sponsor zijn. Bedrijventeams inschrijven kan TOT 1 AUGUSTUS 2017 via het aanmeldformulier op de website van Heerenveen ’n Gouden Plak.

GOEDE DOELEN

Levens veranderen en daardoor bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en woongemeenschappen in Zuid Afrika door middel van sport: dat is de visie van SCORE Changing Lives Through Sport. Via sport leren kinderen en jongeren waardevolle vaardigheden. Dit biedt hen kansen en helpt hen om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het dorp of de gemeenschap waarin ze leven.

MOOFY zorgt voor beweging in en met de klas. Hierdoor wordt de schooldag leuker en actiever. In korte filmpjes op het digibord geven bekende sporters bewegingslessen die de kinderen in de Klas kunnen doen.

Oud turner Herre Zonderland is een van de sporters die les geeft op Moofy. Samen met de gymnastieklessen en spelen op het plein, zorgt bewegen in en met de klas voor een gezond, sportief en vitaal ‘beweegklimaat’ op school.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over zowel de Feanrun als de Gouden Plak bedrijvenrun is te vinden via www.ngoudenplak.nl/feanrun en via de Social Media van Heerenveen ’n Gouden Plak.