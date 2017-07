Genieten tijdens de Fryske Folkloaredei

HEERENVEEN: De Fryske Folkloaredei trok afgelopen zaterdag veel publiek! Op het Gemeenteplein en het Molenplein traden dansgroepen op.

Deelnemende groepen waren: Tjonger Skotsploech uit Heerenveen, Lonneker dansers uit Boekelo, Wieringer Dansers van Wieringen, Schaopen dansers uit Exloo en de Eatergoa Skotsers uit Burgum.

In de loop van de middag was er ringsteken van de vereniging het Friese tuigpaard. Hiervoor was een parcours uitgezet, langs o.a. de Lindegracht en van Harenspad.

Foto Frank Vink