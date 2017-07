Kinderdag met een lach van start in Heerenveen

HEERENVEEN: Woensdag 28 juni organiseerde JCI Heerenveen in samenwerking met ziekenhuis Tjongerschans en de ijshockeyers van Unis Flyers de ‘Kinderdag met een lach’.

Het was ondanks de regen een vrolijke en onvergetelijke middag voor kinderen die langdurig onder behandeling van een arts staan en daardoor regelmatig moeten terugkeren naar het ziekenhuis. Een aantal van bijna 30 kinderen nam deel aan de autorondrit met snelle, stoere en klassieke auto’s. Zo reden er onder andere een mooie oranje eend en een stoere Bugatti mee, maar ook een echte brandweerauto en de politie op de motor.

In IJsstadion Thialf, waar de tussenstop was en iedereen een drankje kreeg aangeboden, werden de deelnemers getrakteerd op een uitzonderlijkheid. De deelnemende auto’s mochten geparkeerd worden op de ijshockeybaan, waar een aantal spelers en de mascotte van de Unis Flyers de kinderen stonden op te wachten. Dit was een waar cadeautje, voor de kinderen en de chauffeurs. Na terugkomst in ziekenhuis Tjongerschans was het tijd voor een meet & greet met de ijshockeyers en zijn er een tal van vragen afgevuurd op de spelers van de Unis Flyers. De geslaagde middag werd afgesloten met een zak patat en een ijsje waarna de kinderen naar huis gingen met een bijzondere goodiebag.

De JCI Heerenveen “Kinderdag met een lach 2017” werd mede mogelijk gemaakt door belangeloze inzet van Ziekenhuis Tjongerschans, IJsstadion Thialf en de ijshockeyers van Unis Flyers, de chauffeurs en de vrijwilligers van JCI Heerenveen. Verder hebben Wijnvoordeel.nl, Hoekstra aanhangwagenverhuur, Wijn & Spijs en HRS Nonfood hun steentje bijgedragen aan dit maatschappelijke spektakel.

©Foto Flitsnieuws.nl