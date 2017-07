SINT NICOLAASGA: Ondanks de regen in het begin van de ochtend is de achttiende oldtimershow wederom een succes geworden. Dit jaar was de afdeling tuning uitgebreid en was er ook een autoclub aanwezig. Rond het middaguur kwam de Mini Seven Club op ons evenement. Zij hadden een clubevenement met een rondrit, welke op ons evenement eindigde. Mede hierdoor waren er 25 mini’s aanwezig, wat een mooie compensatie was voor de deelnemers die het niet zagen zitten om de reis naar Sint Nicolaasga te ondernemen vanwege het slechte weer in de ochtend.

Leuk is dat er dit jaar zelfs deelnemers waren, die een verre reis hadden gemaakt om hier te komen. Zo was er een deelnemer met een mooie Volvo P1800 uit Limburg en bij de afdeling tuning was er zelfs een Belgische deelnemer. Onder de auto’s waren er auto’’s uit diverse klassen en leeftijden. Bijzonder was de Tatra 87. Van deze Tsjechische auto zijn maar een paar exemplaren bekend in ons land.

Ook onze tractorvrienden uit Ryptsjerk en omgeving waren weer aanwezig met een mooie delegatie en bijzonder was dat er dit jaar twee tractoren van het Duitse merk Schlüter aanwezig waren. Van dit exclusieve merk zijn niet veel tractoren gebouwd en bijzonder was dat beide tractoren van eigenaren uit de omgeving zijn.

Stationaire motoren waren er ook groot en klein en ook brom- en motorfietsen waren aanwezig. OT&TO Sint Nyk, welke dit evenement organiseert voor stichting Yn Sint Nyk kan terug kijken op een geslaagd evenement.

