Steetball Masters 2017 weer een groot succes!

HEERENVEEN: Op zaterdag 24 juni zijn de velden in de sporthal van Sportstad klaar gelegd voor weer een magnifiek toernooi van Steetball Masters 2017. Vanwege het slechte weer zijn de wedstrijden niet op het plein voor het Abe Lenstra Stadion. Met 77 team en dus meer dan 300 fanatieke basketballers uit binnen- en buitenland beginnen om 10.00 uur de eerste wedstrijden.

Spelers komen uit in verschillende catogorieen, van jongens en meisjes onder 12 jaar, rolstoelers, tot aan de mannen 23+. Bij Streetball Masters in Heerenveen kunnen deelnemers tickets verdienen voor het landelijke finaleweekend in juli van dit jaar in Amsterdam, waar in verschillende categorieën gestreden zal worden om de felbegeerde titel ‘Nederlands kampioen 3×3 basketball’.

De primeur dit jaar in Heerenveen zijn de jongste spelers onder de 10 jaar. Met steun van het Jeugd Sport Fonds wordt er dit jaar ook voor deze jonge spelers een competitie neer gezet, met leuke prijzen.

Met de opzwepende muziek van de DJ zit de sfeer er goed in en kunnen spelers en supporters genieten van mooie basketballwedstrijden op hoog niveau. Daar vindt tussen de wedstrijden door ook de spectaculaire dunkcontest plaats, en is er een contest 3punters schieten voor heren en dames!

De verschillende finales worden op het scherpst van de snede voor het in grote getale aanwezige publiek gespeeld. We kunnen spreken van weer een succesvol Steetball Masters toernooi in Heerenveen, wat mede georganiseerd werd door basketball vereniging Dyna’75 uit Heerenveen.