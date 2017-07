Vandaag 3 juli landelijk controlebericht NL-Alert

FRYSLAN: Maandag 3 juli zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Om het controlebericht aan te kondigen, is vandaag een landelijke publiekscampagne gestart.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

Als je het controlebericht op 3 juli ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat.

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen.