Lustrum Heerenveense hockeyclub is feest voor velen

Heerenveen, 4 juli 2017 – Afgelopen weekend vierde Heerenveense Hockey Club Quick Stick het feit dat de club in 2017 precies 60 jaar bestaat. Quick Stick koos ervoor om activiteiten te organiseren voor zowel oud-leden en leden, als voor ouders, introducees en niet-leden. Het lustrumweekend liep van een schoolhockeyclinic op vrijdagochtend 30 juni tot en met een reünie op zondagmiddag 2 juli. Burgemeester Tjeerd van der Zwan verrichte de officiële openingshandeling. Het weekend werd in totaal door zo’n 1.000

mensen bezocht. Een speciaal ingerichte expositie is nog tot 30 oktober te zien in Bibliotheek Heerenveen.

Een compacte lustrumcommissie heeft het idee ’60 uur feest’ als basis genomen voor een weekend lang evenementen en activiteiten. Op vrijdagochtend 30 juni bood de club een hockeyclinic aan aan groepen 1 tot en met 4 van Heerenveense basisscholen. Er werd samengewerkt met Scoren voor Gezondheid. De 225 kinderen gingen onder leiding van bijna 25 vrijwilligers van de hockeyclub aan de slag met uiteenlopende spellen. Het

plezier stond daarbij voorop, wat past bij de uitgangspunten van de vereniging. Ook op zondagochtend was iedereen welkom, nu voor een urban hockeyclinic die werd gegeven door de ervaren trainer Boukje Smeets. Meer dan 35 kinderen maakten van de gelegenheid gebruik om deze nieuwe, stoere (straat)vorm van hockey uit te proberen.

Erg goed bezocht

Ook de onderdelen voor (oud-)leden werden erg goed bezocht. Aan de training voor de Jongste Jeugd door Dames 1 namen 75 kinderen deel. Het Familiehockeytoernooi – met ook veel introducees en niet-hockeyers – kende een recordaantal van 200 deelnemers. Verder was er een Grieks buffet, een disco voor de jongste leden, een feest met dj Hans Stroeve en een reünie(toernooi) voor oud-leden en ‘oude’ leden.

Expositie in bibliotheek

In de aanloop naar het lustrumweekend heeft Hans Edens – al 50 jaar lid van Quick Stick – veel historisch materiaal verzameld, in samenwerking met vrijwilligers van Werkgroep Oud Heerenveen. Zij hebben hiermee in het Historisch Informatiepunt (HIP, gevestigd in Bibliotheek Heerenveen) een expositie ingericht die tot maandag 30 oktober gratis te zien is tijdens openingsuren van de bibliotheek. De tentoonstelling geeft met foto’s, knipsels en voorwerpen een goed beeld van de Heerenveense hockeyhistorie, die zelfs al bijna 100 jaar terug blijkt te gaan.

Foto’s Cisca Pichel en Wob van der Vegt

