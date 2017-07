Mike Nason blijft hoofdcoach, Idzenga, Turcotte, Bezak en Demelinne tekenen bij

UNIS Flyers heeft een drietal contracten verlengt. Coach Mike Nason verlengt zijn contract als hoofdcoach met nog twee seizoenen. Ook Adam Bezak speelt de komende twee seizoenen in Heerenveen. Sjoerd Idzenga, Yan Turcotte en Tony Demelinne hebben hun contract met één seizoen verlengt.

Na twee succesvolle seizoenen wil Mike Nason graag nog twee seizoenen het succes volhouden: “Het doel is om het niveau van afgelopen seizoenen te evenaren. Het gaat niet gemakkelijk worden, want iedereen wil ons verslaan. We zijn gemotiveerd en willen het opnieuw laten zien”, aldus Nason.

Net als Nason wordt ook het contract verlengd van de 29-jarige International Sjoerd Idzenga. De goalie van UNIS Flyers zal voor het twaalfde seizoen uitkomen voor het eerste team van de Flyers. Nason vertelt: “In mijn ogen is Sjoerd de beste goalie van de Beneliga afgelopen seizoenen. Hij had afgelopen seizoen opnieuw de beste GAA (goals against average) in de competitie. Goalies zijn vaak op hun best eind twintig en in de dertig. Met zijn vechtlust en mentaliteit zal hij opnieuw één van de bepalende spelers gaan worden in de competitie.”

Een ander contract wat verlengd wordt, is dat van de Canadese verdediger Yan Turcotte. Hij zal komend seizoen zijn derde seizoen spelen in de Beneliga. Afgelopen seizoen was Turcotte, inmiddels 33 jaar, goed voor 13 goals en 17 assists. Hoofdcoach Nason verwacht komend seizoen dat Turcotte zijn beste seizoen so far zal beleven in het Flyers shirt. “Hij is nu volledig geïntegreerd in Heerenveen. Samen met Pippo Limnell Finocchiaro moet hij de leiding in ons verdedigingsvak op zich gaan nemen.”

Voormalig Slowaaks jeugdinternational Adam Bezak maakte afgelopen seizoen veel indruk en tekent voor 2 seizoenen bij in Heerenveen. Mike Nason is erg blij met de terugkomst van Bezak: “Ik ben erg blij dat hij opnieuw heeft getekend in Heerenveen. Hij was afgelopen seizoen de beste speler in de competitie. Ongelooflijke werkethiek op en buiten het ijs. Adam heeft een zeer goede conditie en wil elke wedstrijd winnen. Hij is een voorbeeld voor alle andere spelers en past erg goed als ijshockeyer en mens in de groep.” Het afgelopen seizoen was Bezak goed voor 32 goals en 39 assists in 25 wedstrijden.

Aanvoerder Tony Demelinne heeft zijn contract voor één seizoen verlengd. Daarmee zal hij voor het vijfde jaar gaan spelen in het shirt van de Flyers. Met 43 goals en 52 assists was Demelinne de speler die de meeste goals namens UNIS Flyers afgelopen seizoen maakte. “Hij heeft als aanvoerder het geweldig gedaan en is echt gegroeid in de rol als leider. Tony zette gedurende het seizoen meerdere keren de toon. Hij heeft op belangrijke momenten gescoord en heeft de absolute wil om te winnen. Het is fijn om één van de meest getalenteerde Nederlanders weer in het team te hebben,” vertelt Nason over Demelinne.

De selectie voor het seizoen 2017 – 2018 tot dusver is:

G: Sjoerd Idzenga

D: Pippo Limnell Finocchiaro, Yan Turcotte

F: Ronald Wurm, Marco Postma, Tony Demelinne, Adam Bezak

