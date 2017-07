De Buurman Bar & Grill 16e plaats in de Terrastop100

HEERENVEEN: Afgelopen week vond de uitreiking (maandag in Roosendaal) van het Terras top 100. Er staan maar liefst twee Heerenveense bedrijven in de Top 100.

De Buurman Bar & Grill kreeg bij de uitreiking van de Terras top 100 van 2017 een mooie 16e plaats (2e van Friesland). Ook het Gerecht verdiende een mooie plaats in de Top 100.

“Complimenten voor de opgewekte professionele manier van bedienen. Ik werd er vrolijk van”: schrijft een jurylid.*

De uitstraling van dit eetcafé is verrassend. Er is een groot overdekt terras met keurig verzorgde tafeltjes. Er staat een plantje, kaarsje en asbak in een groene houder en een menukaart in een houten houder. Langs de hele voorgevel en de zijkanten loungebanken met groene en grijze kussens. Het ziet er zeer uitnodigend en schoon uit. Aan de tafeltjes staan rieten stoeltjes ook weer met groene en grijze kussens.

Een dikke voldoende voor De Buurman. Het is een bewolkte maandagmiddag, toch ziet dit terras er prima uit. Helemaal uitgezet, en niet alleen naar buiten gezet. Zeker in vergelijking met alle andere terrassen onderscheid je jezelf.

Het team van de Buurman Bar & Grill is trots op het behaalde resultaat.

