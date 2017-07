HIP-expositie over zestig jaar Heerenveense Hockeyclub Quick Stick

HEERENVEEN: Het 60-jarig bestaan van de Heerenveense Hockeyclub (HHC) Quick Stick was aanleiding voor de huidige expositie over deze vereniging in het HIP (Historisch Informatiepunt), op de eerste verdieping van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Tot maandag 30 oktober is iedereen van harte welkom om deze tentoonstelling tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bekijken. De toegang is gratis. De samenstelling was in handen van vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen.

Met foto’s en voorwerpen geeft de expositie een beeld van de Heerenveense hockeyhistorie. Zo blijkt onder meer dat er in Heerenveen al honderd jaar gehockeyd wordt. Reeds in 1918 vond er een wedstrijd plaats op het veld naast Tjaarda. Een officiële club werd echter pas op 1 september 1957 opgericht: HHC Quick Stick. Ook toen werd er eerst bij Tjaarda gespeeld. Het veld was eigenlijk net iets te klein, maar de clubleden wisten handig om te gaan met het meettouw van de bondscontroleur.

Quick Stick is regelmatig verhuisd. Vanaf 1963 werd gespeeld op het veld aan de Van Lidstraat, naast het katholieke kerkhof. Door de hoge waterstand bij deze begraafplaats was dit veld zo nat, dat de bal in de grasmat verdween als men er op ging staan. In 1969 verkaste Quick Stick naar de Veluwelaan, aan de andere kant van de Rottumerweg. Hier zijn de eerste jeugdteams gevormd en groeide het ledental tot zo’n 150.

Omdat de voetballers van Heerenveense Boys behoefte hadden aan meer velden, verhuisde Quick Stick in 1973 naar de Ds. Kingweg, waar nu voetbalvereniging Nieuweschoot gevestigd is. Hier beschikten de hockeyers over twee grasvelden, maar had men nog steeds geen kantine. Pas in 1975 werd deze grote wens vervuld dankzij de schenking van een directiekeet door baggerbedrijf Dikkerboom & Sybrandy.

Ook vv Nieuweschoot had extra velden nodig en liet daarvoor het oog vallen op de hockeyterreinen. Quick Stick was inmiddels echter eveneens gegroeid, tot 270 leden. Dit leidde er toe dat de HHC in 1981 weer de Rottumerweg overstak, naar de huidige locatie aan De Zanden. Hier heeft de club nu twee kunstgrasvelden en een waterveld. Dat is geen overbodige luxe, want Quick Stick telt inmiddels 500 leden.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.