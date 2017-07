Zondag 9 juli: Open dag bij Bijenvereniging Oranjewoud

ORANJEWOUD: Op zondag 9 juli 2017 opent Bijenvereniging Oranjewoud haar bijenstal voor het publiek tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen.

Enthousiaste imkers vertellen over het fascinerende leven van de honingbij en demonstreren graag wat er komt kijken bij hun mooie hobby.

Wat is er zoal te beleven ? Bijenhouden is meer dan een bijenvolk met 40.000-50.000 bijen in een kast onderbrengen en verzorgen. Het betekent ook slingeren van de gewonnen honing, het het vangen van en voorkomen van zwermen en het inspelen op het weer en de natuur. Bezoekers kunnen educatieve uitleg krijgen over de aanwezige bijenvolken. U kunt in een bijenvolk kijken en misschien laat de koningin zich zien. Ook is er een imkerskraam met bijenprodukten. Er wordt informatie gegeven over alle facetten van het bijenhouden. Er is koffie en thee, en voor de kinderen zijn er bijenkleurplaten en een glas limonade. Voor alle bezoekers is er een kleine attentie.

Honigbijen en vele soorten solitaire bijen en hommels maken moeilijke tijden door. We hebben er allemaal wel over gehoord. onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Daarom besteden imkers tijdens de Landelijke Open Imkerijdag ook aandacht aan de wilde bijen in Nederland. Ze geven voorlichting over het maken van bijenhotels en over wat geschikte bloemen en planten zijn en waarom.

De bijenstal is te vinden in Park de Overtuin aan de Lindelaan 1 te Oranjewoud. De Imkerijdag wordt gehouden van 11.00-16.00 uur.

