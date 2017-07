Bornego-leerlingen in actie voor War Child

HEERENVEEN – U kent het wel: zoveel goede doelen om uw geld aan uit te geven, maar aan welke van de miljoenen geeft u uw steun? Als u ook door de bomen het bos niet meer ziet, dan kunnen wij voor u heel wat bomen weghalen. Steun ons en help War Child.

Wij zijn klas 2l van het Bornego College Junior in Heerenveen. We gaan een toneelstuk opvoeren van Bertolt Brecht die onze mentor heeft herschreven. Dit doen we omdat we aandacht willen vragen voor kinderen die in oorlogsgebieden zijn opgegroeid. War Child sluit hier goed bij aan.

War Child is een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen die traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt in de oorlog. Deze kinderen durven vaak niet meer met andere kinderen te spelen, voelen zich niet veilig en hebben door de oorlog niet veer op school gezeten. War Child helpt deze kinderen om er weer boven op te komen en hun een veilige toekomst te geven.

Onze klas voert dit toneelstuk 11 juli om 19.30 uur op voor vrienden en familie. Onze aula is natuurlijk niet groot genoeg om heel Friesland dit toneelstuk te laten zien. Toch kunt u ons steunen door geld te doneren.

Het toneelstuk heet ‘De Kaukasische Krijtkring’. Het verhaal vindt plaats in Groezië. Moeder Natella moet vluchten. Ze neemt al haar kleding mee, maar vergeet haar zoon Michel. De lieve huishoudster Grusche neemt de zoon onder haar hoede.

Dit toneelstuk neemt u mee in een avontuur waar u verdriet, liefde en zorgzaamheid in ziet. Ondanks de oorlog is er toch nog veel liefde.

Vindt u onze actie leuk en een goed initiatief? Dan kunt u deze actie en War Child steunen door via onderstaande link een bedrag te doneren. Alle bedragen zijn welkom, want alle kleine beetjes helpen.

https://www.warchild.nl/actie/bornego-klas-2l-voor-war-child