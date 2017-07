Mogelijk waterstoftankstation bij IBF Heerenveen

HEERENVEEN: De gemeente Heerenveen wil ruimte bieden voor een waterstoftankstation bij de afslag A7, bij het internationale bedrijventerrein IBF. Een geschikte locatie vindt de gemeente hiervoor op de hoek Saturnus – Zestienroeden, ten noordoosten van de carpoolplaats. Deze locatie is voor alle wegverkeer goed bereikbaar.

Duurzaam en bereikbaar “Heerenveen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel,” zegt wethouder Siebren Siebenga. “Ook mobiliteit en transport kan duurzamer en schoner. Het rijden op waterstof lijkt voor langere afstanden dé brandstof van de toekomst. Voor wegverkeer is Heerenveen prima bereikbaar, op het kruispunt van de A7 en de A32. En er zijn veel transport- en logistieke bedrijven in Heerenveen gevestigd. Ook die kunnen straks kiezen om over te stappen op waterstof.”

Rijden op waterstof Op dit moment rijden er nog niet veel waterstofauto’s in Nederland. Waterstofauto’s hebben het voordeel dat de uitstoot bestaat uit waterdamp en warmte. Er wordt dus geen CO2 uitgestoten. Dit voordeel heeft elektrisch rijden ook. Een tankbeurt van een waterstofauto duurt ongeveer net zo lang als het tanken van benzine. Met een volle tank kan een personenauto zo’n zeshonderd kilometer rijden. De voordelen van waterstof ten opzichte van elektrisch rijden zijn de langere actieradius en het snellere tanken.

Groen tankstation De gemeente wil op de Zestienroeden alleen een tankstation voor duurzame brandstoffen toestaan. Naast waterstof mogen ook andere groene brandstoffen verkocht worden, dus géén fossiele brandstoffen. Ook is het niet de bedoeling dat er een tankshop bij het tankstation komt.

Vervolgstappen De locatie zal via een openbare procedure in de markt worden gezet. Voor het bieden van ruimte voor deze schone brandstofvariant wordt na de zomervakantie een procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan opgestart.