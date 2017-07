Prachtige special shapes boven het Friese landschap tijdens Friese Ballonfeesten

JOURE: De organiserende stichting van de Friese Ballonfeesten, het Beste Friese Uitje 2017, is volop bezig met de voorbereidingen van de 32e editie. Inmiddels is een groot deel van het internationale deelnemersveld rond.

Tijdens het zomerse evenement heeft het publiek iedere avond een prachtig uitzicht op een Nutsbaan vol met heteluchtballonnen. Vijf avonden zullen er maximaal 35 van deze eivormige luchtvaartuigen in allerlei kleuren en maten opstijgen.

Grootste special van Europa

Onder hen zijn ook een aantal speciale vormen. Zo komt de grootste special shape van Europa naar Joure. Piloot Herman Kleinsmit uit Joure vaart deze gigantische racemotor over het Friese landschap. Ook de prachtige Hollandse molen zal opstijgen vanaf de Nutsbaan. Uit Engeland komt het vrolijke groene “mannetje” Buddy deelnemen. België vaardigt het prachtige pilootje Tolfi af, dat in 2011 werd gemaakt.

Duurste special ooit

Natuurlijk mag de duurste special ooit niet ontbreken. Dat is het indrukwekkende zelfportret van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh. En dan is er ook nog een special waarvan de organisatie de herkomst niet kent, het gaat om de ballon met het kenteken PH-UVO: de UFO. Wat men wel weet is dat dit zwartgrijze gevaarte heeft meegedaan in de Amerikaanse kaskraker de film “Independence Day”.

Een deelnemersveld waar de Stichting Friese Ballonfeesten erg blij mee is. Samen met de tientallen “gewone” heteluchtballonnen kunnen de duizenden toeschouwers daarmee ook dit jaar weer van 26 t/m 30 juli volop genieten van Nederlands grootste ballonfestival.

