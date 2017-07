Videoclip van Erica Greenfield opgenomen in de Ecokathedraal in Mildam

MILDAM: De nieuwste videoclip bij het nummer Elevate van Erica Greenfield is opgenomen in de Ecokathedraal in Mildam.

Erica Greenfield, artiestennaam van de gelderse zangeres Erica Groeneveld, trad onlangs nog spectaculair op tijdens de Night of de Koemarkt waarbij ze zwevend over het podium ging tijdens het zingen van het nummer Elevate.

Ze deed in 2015 mee met het Duitse TV-programma “Deutschland sucht Den Superstar” Naast de Ecokathedraal komt de Belvédère in Oranjewoud, ijsstadion Thialf en het optreden van Erica bij de Night of de Koemarkt in beeld.

De video is gemaakt door Blue Depth Productions in samenwerking met No Question Media.

De video is sinds donderdag 6 juli online te bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=boC1WsWVC1g&feature=youtu.be