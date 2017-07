VSP-auto Heerenveen blijft rijden

HEERENVEEN – De VSP-auto blijft gegarandeerd weer een jaar beschikbaar voor hulpvragende inwoners uit de gemeente Heerenveen. Inaday-Merken & Patenten, Grand-Café ‘t Gerecht, Heerenveen Helpt, het VSP en Caleidoscoop Welzijnswerk nemen gezamenlijk de leasekosten op zich. “Met de VSP-auto kunnen wij veel mensen vooruit helpen”, aldus een blije coördinator Linda van de Poll.

Vrijwillig chauffeur Aly Venema rijdt ruim 2 jaar in de VSP-auto. “De ene week rijdt ik 6 uur per week, de andere week wel 20 uur per week. Ik vind het uitpuzzelen van de verschillende ritten erg leuk. Morgenochtend haal ik bijvoorbeeld tussen kwart over 9 en tien uur drie mensen op vanaf verschillende locaties zodat ze op tijd op hun bestemming zijn. En tussen 13 en 14 uur pik ik deze mensen weer op om naar huis te brengen. Hoe passen deze ritten binnen de gegeven tijd. Dit vind ik een leuke uitdaging, het lukt altijd weer. En natuurlijk vind ik het omgaan met mensen fijn, ik heb veel mooie contacten. Begin januari vorig jaar moest een meneer met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. Deze rit heb ik tussendoor geregeld. Ik had een klik met deze man en ik kon erg met hem lachen. Helaas is hij dit jaar overleden maar tot het eind reed ik hem van en naar Ziekenhuis Tjongerschans en hadden we een bijzonder contact. Ik wil dit vrijwilligerswerk graag nog even doen dus ik ben blij dat de VSP-auto blijft rijden”.

Per 1 juni j.l. liep het leasecontract van de auto af. Gelukkig kan dit sympathieke project via Hart voor Heerenveen rekenen op steun uit verschillende hoeken. Inaday-Merken & Patenten, Grand-Café Het Gerecht, Heerenveen Helpt, het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) en Caleidoscoop onderstrepen het belang van betaalbaar vervoer voor mensen zonder netwerk, door vrijwilligers. “Wij vinden dat wij ons steentje moeten bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid. De VSP-auto is daar een heel mooi voorbeeld van, en omdat wij een vestiging in Heerenveen hebben sponsoren wij dat graag”, aldus Jetske Zandberg van Inaday-Merken & Patenten. “Natuurlijk helpen wij weer mee”, zegt ook Geert Bosman van Grand Café ‘t Gerecht.

Het VSP zet sinds augustus 2014 succesvol een auto in voor hulpbehoevende inwoners uit de gemeente Heerenveen. Een club enthousiaste vrijwilligers rijdt deze mensen naar hun bestemming. Bij het VSP komt een groeiend aantal hulpvragen binnen over vervoersklussen. Hulp bij een boodschapje doen, eenzame mensen zoeken een maatje om mee naar het bos te gaan, of mensen moeten naar het ziekenhuis voor een behandeling. Deze hulpvragen komen van ouderen, mensen met een beperking of minima. Zij krijgen niet makkelijk hulp vanuit hun eigen netwerk of staan aan de zijlijn doordat ze tijdelijk ziek zijn. Inwoners maken dankbaar gebruik van de auto, vrijwillige chauffeurs zijn blij iets voor een ander te kunnen betekenen.

Vervoer nodig?

Woont u in de gemeente Heerenveen en moet u naar het ziekenhuis, dokter of tandarts? Of wilt u graag een activiteit bezoeken? Heeft u zelf geen auto of mogelijkheid om hier te komen, neem dan contact op met het VSP. Zij bekijkt of het verzoek past en neemt contact met u op. De kosten zijn €0,19 per kilometer met een starttarief van €0,50. Of doet u graag iets voor een ander en bent u in het bezit van een geldig rijbewijs? Meldt u dan aan bij als vervoersvrijwilliger. Tel: 0513-645881 /servicepunt@caleidoscoopheerenveen.nl.

