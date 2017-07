HEERENVEEN: Op maandag 24 juli en dinsdag 25 juli organiseert Focus Studiebegeleiding de Zomerschool in Heerenveen voor leerlingen van groep 8 die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. De overstap naar de brugklas is voor kinderen namelijk een enorme stap. Ze nemen afscheid van de vertrouwde basisschool en de vertrouwde klas. Ze gaan straks met een tas vol met boeken naar een grote school met verschillende docenten, nieuwe vakken en een nieuwe klas. Super leuk, maar ook erg wennen. Ook de grote hoeveelheid huiswerk, het plannen en het leren voor de verschillende toetsen zal straks wennen zijn.

Tijdens twee middagen worden er bij de Zomerschool verschillende workshops aangeboden om leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Op maandag worden de workshops mindmapping, veranderingen op het VO, sport/spel en mindset gegeven. Op dinsdag worden de workshops zelfvertrouwen, plannen, sport/spel en leerstrategieën gegeven. Met onze tweedaagse zomerschool gaan leerlingen goed voorbereid en met zelfvertrouwen naar de brugklas.

De tijden en het programma kunt u vinden op onze website www.focusstudiebegeleiding.nl. De kosten zijn 10 euro per leerling voor twee middagen. Dit is inclusief drinken en lekkers tijdens de pauze en een Zomerschool informatiemap. U kunt uw zoon/dochter aanmelden via onze website of via info@focusstudiebegeleiding.nl.