Een nieuw uiterlijk voor de verkeersboete

Is de boete die ik heb gekregen wel echt?

Hebt u via e-mail een verkeersboete ontvangen? Dan hebben wij die boete niet aan u verstuurd. Wij versturen boetes alleen per post. Nooit via e-mail.

Hebt u via de post een verkeersboete ontvangen? Dan kunt u in ons Digitaal Loket controleren of er echt een verkeersboete op uw naam staat. U hebt uw DigiD-gegevens nodig om in te loggen.

Hebt u een leaseauto? Dan kunt u in het Digitaal Loket de boete op kenteken opzoeken.

U moet daarvoor wel inloggen met een extra controle via sms. Lees hier wat u moet doen als u denkt dat u een nepboete hebt ontvangen.

