Loop je 8 september ook de Nightwalk 2 the Koemarkt?

Naast een prachtige collectie aan historische, karakteristieke gebouwen zoals Oenemastate (’t Gerecht), de Doopsgezinde kerk in de Vermaningsteeg en het voormalige gemeentehuis aan de Oude Koemarkt – allen Rijksmonumenten, zet Heerenveen ook vol in op een veelzijdige muziekcultuur.

Het muziekevenement Night of the Koemarkt is hier een prachtig voorbeeld van. Dit muziekevenement is al 20 jaar een fenomeen in Heerenveen en is het grootste gratis toegankelijke muziekevenement van Friesland. De gehele opbrengst van de Nightwalk 2 the Koemarkt gaat naar Stichting Night of the Koemarkt om dit bijzondere muziekfestijn mee te faciliteren.

De route van Nightwalk 2 the Koemarkt leidt de wandelaar langs diverse bijzondere plekjes in Heerenveen, waaronder de genoemde Rijksmonumenten. Daarnaast worden de deelnemers getrakteerd op diverse vormen van kunst, waaronder muziekoptredens, theater- en dansacts.

Tot slot wordt de samenwerking gezocht met onderwijsrichting D’Drive Design, Mode en Ambacht voor sfeer en aankleding. Kortom, een unieke ervaring om te delen met collega’s, familie en vrienden.

SPORT EN GEZONDHEID

Heerenveen is onlosmakelijke verbonden met sport. Om deze reden past deze 11 kilometer lange wandeltocht perfect bij Heerenveen. Naast de prestatie die de deelnemers zelf neerzetten, leidt de wandeltocht je langs diverse sportdemonstraties en –accommodaties.

Met de Nightwalk 2 the Koemarkt wil men de deelnemers niet alleen laten zien waarom Heerenveen bekend staat als sportplaats, maar ook bewustzijn creëren over beweging en gezondheid.

De Nightwalk is niet alleen bestemd voor de doorgewinterde wandelaar, maar is voor iedereen toegankelijk. Het voltooien van de 11 kilometer is een doel om te delen met collega’s, vrienden en familie.

Bij de finish worden de deelnemers dan ook onthaald als ware helden.