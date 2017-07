Start werkzaamheden voor veiliger fietsoversteek Wolvega

WOLVEGA: Ter verbetering van de fietsveiligheid aan de oostzijde van onderdoorgang Om den Noort te Wolvega worden vanaf maandag 10 juli diverse werkzaamheden uitgevoerd. Aannemer Schagen Infra bv start maandag met de aanleg van een middengeleider bij de oosttak van de oostelijke rotonde bij de onderdoorgang. Deze middengeleider maakt het oversteken van de drukke Om den Noort op dat punt veiliger.

Ontmanteling fietspad Zodra de middengeleider gereed is, wordt het fietspad direct grenzend aan de westzijde van de Heerenveenseweg verwijderd. Met de realisatie van de fly-over fietsverbinding is dit fietspad overbodig geworden. Door het fietspad te verwijderen, sluit de situatie beter aan bij het gewenste gebruik en draagt dit bij aan het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. De bushalte blijft bereikbaar.

Wegafsluiting De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal twee weken. Gedurende de aanleg van de middengeleider is het weggedeelte tussen de Drafsportlaan en de rotonde voor alle verkeer afgesloten. (Vracht)Verkeer wordt vanaf de A32 geadviseerd om afrit 9 Wolvega-Noord/Ter Idzard te nemen en vervolgens via de Heerenveenseweg Wolvega binnen te rijden. Verkeer vanuit Wolvega kan via De Plantage rijden om de Heerenveenseweg te bereiken. Vanaf de Heerenveenseweg en westzijde van de Om den Noort is de rotonde wel toegankelijk.

Afronding werkzaamheden Onderdoorgang De aanleg van de middengeleider en het verwijderen van het fietspad zijn de laatste handelingen in het kader van het project Onderdoorgang. Tijdens de realisatie van de onderdoorgang is ervoor gekozen om de fietsverbindingen verder te optimaliseren door behalve aan de westzijde van het spoor ook aan de oostzijde van het spoor een fly-over voor voetgangers/fietsers aan te brengen. Hierdoor kunnen zij van en naar het noorden ongehinderd de Om den Noort kruisen.

