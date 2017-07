Brandweer Beetsterzwaag pakt uit met Open dag

BEETSTERZWAAG: Drie dagen feest bij de Schweachster brandweer. Vrijdag begon het feest met en activiteit voor de kinderen. Er was een gezellige middag voor de 65+

Zaterdag was er de hele dag een open dag op het terrein aan de Vlaslaan. Diverse brandweervoertuigen stonden opgesteld. De chrashtender van vliegbasis Leeuwarden en de hoogwerker van brandweer Heerenveen stonden present.

Er werden diverse demonstraties gegeven zoals vlam in de pan en hulpverlening. Ook waren er stoere mannen aanwezig die met hout het e.a. konden doen. Met zware hakbijlen werden er complete boomstammen bewerkt en met ronkende boomzagen werden er “kaasplankjes” gemaakt.

Het was voor de aanwezigen mogelijk om met de hoogwerker de lucht in te gaan. Medewerkers van Kijlstra ambulance gaven uitleg over hun werkzaamheden en assisteerden bij een hulpverleningsoefening. Brandweer Fryslan stond met een voorlichtingstand. Het Specialisme Technische Hulpverlening team was ook aanwezig en gaf het publiek uitleg over hun specifieke taak binnen de brandweer.

Na een hulpverleningsdemonstratie was het mogelijk om zelf even te mogen “knippen” in een auto.

