Clubkampioenschappen Tennisvereniging Oranjewoud druk bezet

ORANJEWOUD: Van 26 juni tot 7 juli zijn de Clubkampioenschappen dubbel en enkel gespeeld bij Tennisvereniging Oranjewoud in Heerenveen. Met 70 deelnemers werd er gestreden in 4 verschillende categorieën op verschillende niveaus. Binnen de dubbelcategorieën waren de leeftijden mooi verdeeld. Er deden enkele oudere jeugdspelers mee, maar ook senioren. Ook waren er verschillende ouder -kind koppels en mocht Rein van der Laan zelfs tegen zijn kleinzoon Mart de Vries spelen.

Na een aantal weken mooi zonnig weer leek er in de eerste wedstrijdweek veel regen te komen. Gelukkig bleef de ergste regen uit en hoefde slechts de wedstrijden van 1 avond verzet te worden omdat de gravelbanen de regen niet aan konden. Daarna trokken vrijwel alle buien langs het tennispark.

De gehele week werden de deelnemers voorzien van lekker fruit van Wijnstra en hapjes gesponsord door de Zuivelhoeve. Iedere avond was het terras goed gevuld, naast niet-spelende leden en familieleden kwamen ook diverse deelnemers, die zelf die avond niet hoefden te spelen, kijken bij de andere wedstrijden. Dit bewijst maar weer hoe gezellig het bij Tv Oranjewoud is!

Nadat de laatste poulewedstrijden afgerond waren, konden de deelnemers zich opmaken voor de kwart- of halve finales in hun categorie. Deze werden gespeeld van dinsdag tot donderdag in de tweede wedstrijdweek.

Na twee weken strijden was er op vrijdagavond 7 juli een gezellige en lekkere barbecue . De barbecue werd dan ook druk bezocht, naast de deelnemers waren er meerdere niet-spelende leden en familieleden aanwezig die gezellig mee aten.

Het was een echte finaleavond met veel strijd om de punten. Het niveau lag hoog. Nadat alle finalepartijen gespeeld waren was er voor de winnaars een mooie wisselbeker en voor alle finalisten een dinercheque van de Buurman in Heerenveen.

Tv Oranjewoud kan terugkijken op een succesvol toernooi en bereidt zich inmiddels alweer voor op de Clubkampioenschappen mix die plaats zullen vinden van 15 juli tot 22 juli.

Winnaars:

HEA: Jeroen Stallmann, HEB: Marvin Haspels, HEC: Siete vd Berg, HDA: Sander & Jesper Sierdsma, HDB: Germ Koning & Jelte vd Meer, DEA: Elina Bijlsma, DDA: Wanda Hogenkamp & Eva van Maurik, DDB: Jellie Huitema & Titia Nossin, HD55+: JanBoer & Rein vd Laan, DD55+: Aukje Hofma & Greetje Nijboer

