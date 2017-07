‘UITREIKING CHEQUE AAN PARAZWEMMEN NOORD NEDERLAND’

Heerenveen – In aanwezigheid van een groot aantal parazwemmers, ouders en belangstellenden heeft een delegatie van de Stichting Waterpolo Fryslân afgelopen vrijdag een cheque ter waarde van 450 euro overhandigd aan de organisatie Parazwemmen Noord-Nederland.

Elk jaar zetten de waterpoloërs zich rondom de ManMeer!-Cup in voor een goed doel. Vorig jaar ging hetzelfde bedrag naar de ‘Stichting Milou’ en dit jaar was het de beurt aan een nieuwe organisatie in het Noorden. Doordat er voorafgaand aan dit evenement veel aandacht werd besteed aan het Parazwemmen was het op 15 april een komen en gaan van toeschouwers uit alle hoeken van Nederland die massaal Friese suikerbroden en chocolade kochten. Eerder ontvingen de zwemmers uit naam van Sport Fryslân en de Leeuwarder Courant al een mooie outfit voor het team en begeleiders. Begin vorige maand kwam de Stichting Waterpolo Fryslân bijeen om het eindbedrag van vandaag vast te stellen.

Lambertus Sikkes, trainer en organisator bij het Parazwemmen, is erg blij met het eindbedrag maar ook met de publiciteit voor deze tak van sport rondom de ManMeer!-Cup. “Tijdens de finales hebben we kunnen laten zien wie we zijn en waar we voor staan” zegt een tevreden Lambertus. Ook Marcel Wouters van de Stichting Waterpolo Fryslân was blij met al deze publiciteit. “Het is geweldig om te zien dat de ogen nu gericht zijn op een organisatie die zoveel tijd en energie steekt in een sport voor mensen met een lichamelijke beperking”, aldus Wouters. Hij benadrukt verder dat de Stichting Waterpolo Fryslân zich niet alleen een sportief doel heeft gesteld maar een maatschappelijke functie als deze ook voor zijn rekening neemt.

In november vinden de Noordelijke Schoolkampioenschappen Parazwemmen plaats in Sportstad Heerenveen. Parazwemmen Noord Nederland organiseren deze kampioenschappen in samenwerking met Sport Fryslân en de KNZB Regio Noord.

Het geld wat de gehele actie uiteindelijk heeft opgeleverd zal vooral gebruikt worden voor extra badwater. Het Parazwemmen wil in de toekomst het aantal trainingsuren gaan uitbreiden.

Op zaterdag 31 maart 2018 vindt de volgende ManMeer!-Cup plaats. Ook deze editie zal weer in het teken staan van een goed doel.

Tekst : Stichting Waterpolo Fryslân

Foto : Parazwemmen Noord Nederland

