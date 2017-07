Jonge inbreker aangehouden in Sneek

Sneek – De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 16-jarige inwoner van Sneek aangehouden op verdenking van twee inbraken in een school en een bedrijfspand. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

Bij de Meldkamer Noord-Nederland was een melding binnen gekomen dat in de school was ingebroken en dat de inbreker nog in het gebouw zou zijn. Reden voor de centralist om een hondengeleider van de politie die kant uit te sturen. De geleider ging samen met zijn politiehond naar de school. Hij doorzocht het pand, maar er werd niemand aangetroffen. Wel was duidelijk dat iemand in de school was geweest. De politiehond pakte dan ook een spoor op. Aan de achterzijde van het gebouw hoorden andere agenten lawaai uit de struiken komen. Ook daar werd met de politiehond gezocht. Al snel had de hond een spoor te pakken. Dit ging naar een ander gebouw in de omgeving. Ook daar bleek sprake te zijn van een inbraak. De politiehond begon te blaffen en het sterke vermoeden bestond dat er nog iemand in het pand aanwezig was. Op aanroepen van de agent kwam de 16-jarige jongen tevoorschijn. Hij werd direct aangehouden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.