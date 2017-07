Politie houdt rekening met misdrijf op basis van eerste sporen #DeWestereen. Onderzoek gaat door.

De Westereen – Zondag 9 juli rond 10.30 kreeg de politie een melding van een voorbijganger van het aantreffen van een levenloos lichaam in een weiland nabij de kruising Fûgelsang – Bûterwei in De Westereen. De vindplaats werd vervolgens afgezet door agenten. De politie onderzoekt de identiteit en de doodsoorzaak van de aangetroffen man. Op basis van de eerste aangetroffen sporen houdt de politie er sterk rekening mee, dat de man om het leven is gekomen door een misdrijf. Verder onderzoek is uiteraard nodig en meer informatie dan dit is niet bekend.

Sporenonderzoek

Agenten spreken met betrokkenen en de Forensische Opsporing doet zorgvuldig en uitgebreid sporenonderzoek. De politiehelikopter maakt foto’s van het gebied waar het slachtoffer is gevonden. De speurhond is ook ingezet.

Getuigenoproep

Heeft u informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek? Heeft u iets gehoord of gezien? Schroom dan niet en bel de politie op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.