Waterpolitie maakt einde aan illegaal feest op eiland

Leeuwarden – De waterpolitie heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan een illegaal feest op een eilandje in de Grote Wielen nabij Leeuwarden. Met de aanwezige jongeren werden goede afspraken gemaakt. Ze gingen alles opruimen en het eiland netjes achter laten. Twee jongeren kregen een bekeuring vanwege open vuur in de natuur en geluidsoverlast.

Bij de politie was informatie binnen gekomen dat op een eilandje in de Grote Wielen een feest zou worden georganiseerd. Met de auto kun je in dit gebied niet of nauwelijks komen. Reden om de waterpolitie in te zetten. Twee agenten voeren ’s avonds met een politieboot richting de Grote Wielen. Op grote afstand zagen ze al een vuur op een eiland. Ook hoorden ze harde muziek. Voor het eiland lagen een aantal bootjes. Toen ze dichterbij kwamen was al snel duidelijk dat er een feest aan de gang was. Er stond een partytent en een muziekinstallatie. Ook hadden de aanwezigen een kampvuur gemaakt. Toen ze agenten zagen, werd het kampvuur snel gedoofd. De groep jongeren werd aangesproken. Ze hadden al snel door dat een dergelijk feest op zo’n locatie niet is toegestaan. Twee van hen kregen dan ook een bekeuring. Met de groep werden goede afspraken gemaakt om het eiland netjes achter te laten.



De agenten vertrokken weer met de boot en gingen verder met de surveillance op het water. In de omgeving van Grou zagen ze wederom een groot vuur. Op het eiland Trije Hûs in het Prinses Margrietkanaal was ook een kampvuur gemaakt. Eén van de aanwezigen kreeg hiervoor een bekeuring. Vervolgens moest ook dit vuur worden gedoofd. Open vuur in de natuur is namelijk niet toegestaan.