HEERENVEEN – De brandweer rukte maandagmiddag uit voor brand in een berging van een flat aan het Akkersplein in Heerenveen.

Bij aankomst van de brandweer is er lichte rook waarneembaar in de berging onderin het flatgebouw. Brandweerlieden hebben de kleine brand snel weten te blussen. Hierna is de ruimte geventileerd.

Waarschijnlijk hebben enkele poetslappen vlam gevat. De politie onderzoekt de oorzaak. Na een half uurtje konden de brandweerlieden inpakken en terug naar de kazerne.