Cesartherapie Heerenveen op de tweede plaats als hoogst gewaardeerde praktijk bij de Opiness Klant Award 2017

Heerenveen, 5 juli – De winnaars van de Opiness Klant Awards 2017 voor diverse zorgverleners zijn bekend. Er zijn prijzen uitgereikt in vier sectoren: fysiotherapie, huidtherapie, oefentherapie en logopedie. Veertien praktijken en therapeuten gingen met een klant award naar huis. Cesartherapie Heerenveen, de gezamenlijke praktijk van Peter Zwart en Kitty Zijlstra, ontving de tweede prijs voor meest gewaarde praktijk. Kitty ontving daarnaast ook nog de eerste prijs voor meest gewaardeerde oefentherapeut.

Cesartherapie Heerenveen

In de sector oefentherpie cesar/mensendieck deden meer dan 800 praktijken en 1100 medewerkers mee. Cesartherpie Heerenveen werd zeer verdienstelijk tweede. Zowel Kitty Zijlstra als Peter Zwart scoorden ruim boven het landelijk gemiddelde. Hun praktijk kreeg een 9.1. Beide oefentherapeuten zijn blij en dankbaar voor de goede reviews. De patiënt waardeert met name hun oprechte belangstelling, luisterend oor en opbouwende advies.

Klantervaringsonderzoek en reviews

Jaarlijks benadert Qualiview meer dan een miljoen patiënten voor klantervaringsonderzoek aan de hand van gevalideerde vragenlijsten. Dit doet Qualiview voor 8.500 zorgorganisaties. De vragenlijsten bestaan uit thema’s (zoals bejegening en verwachtingsmanagement) en onder andere een algemene beoordeling en de NPS (aanbevelingsscore). Op basis van deze resultaten is bepaald welke praktijk en zorgverlener het meest gewaardeerd wordt en een klant award verdient.

Oprechte belangstelling en geduld

Naast het kijken naar de thema’s en andere harde indicatoren heeft Opiness ook reviews verzameld en geanalyseerd. Uit de review analyse van de winnaars blijkt dat naast het daadwerkelijk verhelpen van de klachten, met name oprechte belangstelling en een luisterend oor zorgen voor de zeer hoge waarderingen. Ook het krijgen van advies over ‘hoe thuis om te gaan met de klachten of oefeningen te doen’ wordt bijzonder gewaardeerd, zeker wanneer dit gebeurt met opbouwende woorden.

