Genieten tijdens Slingeraap in Akkrum

AKKRUM: Zaterdagavond was er al weer de 35e editie van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap in Akkrum. Bij het heerlijke zonnetje en de temperaturen was het heerlijk vertoeven aan de waterkant.

Nog steeds trekt het gebeuren veel deelnemers; die komen niet alleen uit Akkrum en Nes, maar uit de gehele provincie en ook wel van buiten Friesland. Dit jaar maakte het kampioenschap deel uit van het jubileumjaar van de Stichting Akkrum/Nes Centraal. Al 40 jaar worden activiteiten georganiseerd in Akkrum en Nes.

Op 1 oktober a.s. wordt er in de feesttent in Akkrum het jubileumboek gepresenteerd over die afgelopen 40 jaar, met daarin ook aandacht voor slingeraap.

De uitslagen:

Meisjes junioren:

1. Jellien van der Schaaf 25.73m

2. Berrit Alkema 25.43m

3. Baukje Haanstra 25.24m

Jongens junioren:

1. Gerjan de Boar 27.14m

2. Aron Pen 27.03m

3. Mark de Boer 26.85m

Heren 35+:

1. Andreas Pen 27.12m

2. Hen Veerman 24.26m

3. Harrit Wester 24.07m

Dames senioren:

1. Jeske de boer 26.99m

2. Mette Alkema 26.78m

2. Renate Bruinenberg 26.25m

Heren senioren:

1. Jeroen Bosma 30.62m

2. Folkert Veldstra 39.99m

3. Michel Geertsma 29.95m

Foto Alex Zwart