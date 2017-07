Grootse boulderwedstrijd in Heerenveen

9 Juli organiseerde Mountain Network Heerenveen voor iedereen vanaf 16 jaar het evenement ‘Puur Boulder’. Maar liefst 34 deelnemers streden in drie categorieën om leuke prijzen.

Boulderen wordt ook wel gezien als de shorttrack van het klimmen. Er worden korte routes (boulders) geklommen op een klimwand van zo‘n vijf meter hoog. Voor de veiligheid liggen er valmatten op de grond. De deelnemers hadden vijf uren de tijd om zoveel mogelijk boulders in hun categorie te halen. De beste vier boulderaars per categorie streden in de finale om mooie prijzen en de eer.

De winnares bij de dames werd Elbrich Schoorstra, die de dag ervoor nog meedeed aan het NK boulderen in Amsterdam. De winnaar bij de heren in de categorie ‘tot 6b’ werd Jesper van der Wier uit Raerd. Jeroen Meijners, woonachtig in Baars, won in de categorie heren vanaf 6b.