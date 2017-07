Soccer Academy 4 Girls gaat knallen in Heerenveen

HEERENVEEN: Op Sportpark ‘de Akkers’ organiseert de Soccer Academy 4 Girls samen met vv Heerenveense Boys een spetterende seizoensopening. Vrijdag 25 augustus van 13.00 tot 17.00 uur vinden er allerlei voetbalactiviteiten plaats. Denk daarbij aan voetbaldarts, bubbelvoetbal, hoe hard kun je schieten etc.!

Daarnaast worden er regelmatig demonstraties gegeven, zoals voetbalfreestyle, loopcoördinatietraining, keepertraining. Ook wordt er een 5×5 toernooi gespeeld voor meiden/vrouwen in 3 leeftijdscategorieën, te weten 6 tot en m 12 jaar, 13 tot en met 16 jaar en vanaf 17 jaar.

Om 17.30 uur wordt de wedstrijd gespeeld tussen vv Heerenveense Boys VR1 en de beloftes van sc Heerenveen VR. De aftrap zal verricht worden door de Burgemeester van Heerenveen.

Toegang tot het evenement is gratis. De opening is om 13.30 uur door Salséro Mboka waarbij je niet stil kunt blijven staan! Noteer deze datum alvast in je agenda en geef je nu al op voor het 5×5 toernooi. CliniClowns is verbonden aan dit evenement. Voor meer informatie en opgave van teams aan het toernooi, mail naar stefanie@socceracademy4girls.nl.