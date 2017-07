Arriva verzorgt treinvervoer in het noorden vanaf eind 2020

Fryslân en Groningen zijn gegund aan Arriva. Dat maakten Gedeputeerde Staten van Fryslân en Groningen, mede ook namens de LNVG Niedersachsen vandaag bekend. Dit betekent dat Arriva vanaf 13 december 2020 het regionale treinvervoer verzorgt in Fryslân en Groningen (inclusief de verbinding naar Leer).

In de nieuwe concessie rijdt per uur in beide richtingen een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. Alle treinen rijden vanaf het moment dat het spoor hiervoor klaar is door vanuit Leeuwarden naar station Groningen Europapark. Daarnaast gaat in de spits elk kwartier een trein tussen Leeuwarden en Sneek rijden en sneltreinen in de spits tussen Groningen en Winschoten. De trein naar Roodeschool rijdt een aantal keren per dag door naar station Eemshaven om aan te sluiten op de veerboot naar Borkum.

Duitsland

In de nieuwe concessie rijden de treinen ook weer op alle dagen de grens over richting het Ostfriesische Leer. Dat wordt een uurdienst die dan ook zal stoppen op het heropend station Bunde en, wanneer de Friesenbrücke weer in gebruik is, op het station Ihrhove. Daarbij wordt dan een goede aansluiting in Leer geboden op de IC’s en regionale treinen naar Bremen.

Meer treinen

De nieuwe concessie bestaat uit een groter aanbod aan vervoer voor de reiziger, waarbij ook meer treinen en daarmee ook extra zitplaatsen beschikbaar zullen komen. De huidige treinen krijgen een grote opknapbeurt en daarnaast komen er nog 21 treinen extra bij. Daarvan zijn er 18 nieuw. Deze nieuwe treinen worden ingezet op het traject Leeuwarden – Groningen Europapark.

Telsysteem

Verder komt er een automatisch telsysteem, waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel reizigers op welke rit reizen. Daarmee is beter te voorspellen hoeveel zitplaatsen nodig zijn en hoeveel treinen ingezet moeten worden. Dit telsysteem zorgt er ook voor dat reizigers op de perrons kunnen zien hoeveel reizigers in een treinstel zitten en in welk treinstel nog zitplaatsen beschikbaar zijn.

Duurzaam

Alle treinen worden voorzien van batterijen die de remenergie opslaan. Hierdoor worden de treinen niet alleen duurzamer, doordat ze minder energie verbruiken, maar worden ze ook iets stiller bij het wegrijden van een station. Daarnaast kan door de batterijen de dieselmotor uitgezet worden, als de trein vijf minuten of langer stilstaat. De 18 nieuwe treinen die tussen Leeuwarden en Groningen Europapark gaan rijden hebben stillere motoren en rijden op 100% biodiesel. Daarnaast gaat Arriva zich de komende jaren samen met de provincies inzetten om het vervoer nog duurzamer te maken.

Arriva

Voor Arriva is Openbaar vervoer meer dan reizigers vervoeren alleen. Het is vooral ook een katalysator voor economische groei en ontwikkeling in de regio. Arriva gaat als regionale aanjager actief op zoek naar partners om een duurzame en economische injectie in de regio te realiseren. Arriva is blij en vooral erg trots dat ze het vertrouwen heeft gekregen van beide provincies om in het noorden, de bakermat waar Arriva is ontstaan, te mogen blijven rijden.

Concessie

De looptijd van de gegunde concessie is van eind 2020 tot en met 2035. Een concessie is het alleenrecht om het openbaar vervoer in een gebied te verzorgen voor een bepaalde tijd. De provincies hebben via een Europese aanbesteding bepaald wie de vervoerder wordt in de nieuwe periode.