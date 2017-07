Ontdek muziek in de bibliotheek van Heerenveen

HEERENVEEN: Voor muziekliefhebbers heeft de bibliotheek van Heerenveen sinds kort een speciale luisterhoek met aanraakscherm. Hier kunnen gratis de nummers worden beluisterd van Muziekweb, met ruim zes miljoen nummers de grootste muziekbibliotheek van Europa. Deze luisterplek is te vinden op de eerste verdieping van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48.

Binnen de bibliotheek kan iedereen ook naar de volledige tracks luisteren op een van de internetpc’s en op de eigen laptop of tablet. Ga hiervoor naar www.muziekweb.nl/luister. Via deze website kunnen ook alvast fragmenten worden beluisterd. Muziekweb is dé muziekgids van de bibliotheek, met uitgebreide informatie over artiesten, componisten en muziekstijlen. Zet de koptelefoon op en ga op ontdekkingsreis!

Speciale collecties

In de Muziekweb-bibliotheek bevindt zich ook een groot aantal Friese cd’s, die volledig kunnen worden beluisterd. Een ander bijzonder onderdeel is het Fonos-archief, dat bestaat uit gedigitaliseerde muziek van Nederlandse bodem vanaf de jaren vijftig. Denk hierbij aan muziek van tv-series als de Familie Knots, de Stratemakeropzeeshow en Pipo de Clown, maar ook van Conny Stuart, Snip en Snap, Neerlands Hoop in Bange Dagen en Golden Earring. Unieke lp’s en cd’s die niet meer in de handel zijn, kunnen hierdoor weer door iedereen gehoord.

Wie een account heeft aangemaakt kan verlanglijstjes en afspeellijsten maken. Tegen een kleine vergoeding kunnen cd’s ook worden aangevraagd.