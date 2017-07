Groot applaus voor de redders die de kat uit de boom haalden

NOORDWOLDE: Afgelopen dinsdagmorgen 10:45 uur werd de brandweer Heerenveen opgeroepen voor een dier vast op hoogte Camping Hanestede in Noordwolde.

Bij aankomst ging het om een kat die al enkele dagen op grote hoogte in een boom zat te miauwen en niet meer terug durfde. Omdat de bomen dicht op elkaar stonden moesten er eerst takken worden verwijderd om bij de kat te komen.

Maar hoe dichter de hoogwerker naderde, ging ook de kat steeds hoger de boom in, het duurde even maar eindelijk was het dan kat in bakkie, en klonk er een luidapplaus door de omstanders.

En werd de kat overhandig aan de man die zich over de kat ontfermde. Llater in de middag is de kant bij zijn eigen baasje teruggebracht.

Foto Henk Diever