Vooralsnog geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf in Oudehaske

OUDEHASKE: De politie deed woensdagavond onderzoek in Oudehaske. In een speeltuin aan de Jasker in Oudehaske is  een overleden persoon aangetroffen. Identiteit en doodsoorzaak is op dit moment nog bekend.

De straat was afgezet door de politie. De recherche was aanwezig en deed onderzoek De overleden persoon, een vrouw, werd in de nabijheid van een speelplaats aangetroffen. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die snel ter plaatse waren. Buurtbewoners zijn erg geschrokken.

UPDATE : 20.30 uur Bij het onderzoek in Oudehaske zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden die duiden op een misdrijf. De straat werd rond 20.30 uur weer vrijgegeven.

