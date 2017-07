Paardenliefhebber?

Dan kunt u van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 juli 2017 uw hart weer ophalen tijdens de Hynstedagen Tytsjerksteradiel op de Sumarreheide bij Garyp/Sumar. Een groots paardensportevent in Fryslân, waar iedere paardenliefhebber elk jaar weer naar uitkijkt. Ook dit jaar biedt de Hynstedagen weer een afwisselend en prachtig programma met keuringen, tuigrubrieken, kampioenschappen, avondconcours en geweldige shows. En dat

allemaal met gratis entree op alle dagen!

Programma

Op donderdag 20 juli om 13.00 uur starten we met dressuur. Vrijdag 21 juli bestaat uit een gevarieerd programma en begint om 9.00 uur. Na het ochtendprogramma starten we traditiegetrouw met de ponykeuringen/rubrieken en vervolgens het avondconcours met de spectaculaire poppenrace op Shetland pony’s, dressuur mennen, tuigrubrieken, schoonste geheel, Hackney’s en Taveno. Zaterdag 22 juli de slotdag start om 8.00 uur. Deze dag staat in het teken van de Nederlandse kampioenschap ereklasse nationaal en regionaal en

de show van Fleurop. Op deze fok dag van het Fries ras worden de kampioenschappen in tal van variaties gehouden. Het Friese paard komt wederom deze dag ruim aan bod, bekijk onze nieuwe website www.hynstedagen.nl voor het volledige programma. De organisatie

van het dressuur en de keuringen Fries ras is in handen van fokvereniging ‘Ta it Bihâld’ uit Burgum.

Behoud Friese culturele erfgoed

Voor het behoud van het Friese culturele erfgoed is de betekenis van de outdoor concoursen van groot belang. Het is daarom absoluut de moeite waard en noodzakelijk om het niveau van voorgaande jaren in stand te houden. Ook de samenwerking met de Gezamenlijke Concoursen Fryslân wordt om die reden gesteund door de provincie Fryslân en de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paardenstamboek”.

Gratis naar de Hynstedagen!

We heten u van harte welkom om dit unieke Friese outdoor paardensportevent bij te wonen. De Hynstedagen zijn te bewonderen op de concoursterreinen op de Sumarreheide bij Garyp/Sumar. U vindt dit terrein met ruime parkeerplaatsen door de borden Hynstedagen te volgen. Voor het publiek een event om naar uit te kijken met gratis parkeren en gratis toegang op alle dagen. Voor de sponsoren de plaats om vrijdag of zaterdag op een ontspannen wijze de (zakelijke) contacten te onderhouden. Ook dit jaar biedt de Hynstedagen weer een afwisselend en prachtig programma met keuringen,

tuigrubrieken, kampioenschappen, avondconcours en geweldige shows. En dat allemaal met gratis entree op alle dagen!