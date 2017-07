Brandweerinzet bij bedrijfspand Wolvega

WOLVEGA: Brandweer Wolvega werd vrijdagmiddag om 12.50 uur opgeroepen voor een brand in een bedrijfspand aan de Industrieweg. Brandweer Wolvega kwam met een bluswagen en brandweer Heerenveen met de hoogwerker ter plaatse.

Op de locatie is er rookontwikkeling vanuit een silo. In deze silo worden houtsnippers/schaafsel van een houtbewerkingsbedrijf opgeslagen. De brandweer heeft een inspectie gedaan met de warmtebeeldcamera. Waarschijnlijk is de oorzaak broei of verhit schaafsel geweest. Meer info volgt later.

©Foto Flitsnieuws.nl