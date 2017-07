Eerste Wâldgieltsjes met de kruiwagen over het slik naar Ameland

‘Oudste groenteboer van Ameland neemt eerste Wâldgieltsjes in ontvangst’

Woensdag 19 juli gaat Tiemen Kuipers van Aardappelgroothandel Greydanus uit Heerenveen een poging wagen om de eerste oogst van de Wâldgieltsjes met het streekkeurmerk Wâldpyk al wadlopend naar Ameland te brengen. Met een kruiwagen vol Wâldgieltsjes en een gediplomeerd gids zal hij vanuit Paesens-Moddergat vertrekken. De rest van dit delicatessenaardappeltje gaat de volgende dag per oldtimer trekker op de boot om hopelijk tegelijk aan te komen op het Waddeneiland. Klaas Jan Engels, de oudste groenteboer van het eiland, zal bij de Coop Bakker in Hollum de eerste en hopelijk droge Wâldgieltsjes in ontvangst nemen.

Wadloopactie

Om 13.15 uur die woensdag zal Tiemen Kuipers samen met wadloopgids Harm Jan Wilbrink van Stichting Oan ‘e dyk de start maken bij Paesens-Moddergat. Een zware tocht, helemaal met een kistje Wâldgieltsjes in de kruiwagen weet Wilbrink uit ervaring. In het eerste stuk kun je snel meters maken met de kruiwagen, maar naar mate ze het slik naderen, zal het niet meer te doen zijn met de kruiwagen. Kuipers gaat dan op de slikslede verder en hoopt de volgende dag op Ameland aan te komen. “Droge of ondergedompelde Wâldgieltsjes, ik zal ze afleveren op Ameland”, aldus Kuipers.

Uitreiking eerste Wâldgieltsjes

Eenmaal aangekomen op Ameland staan Wâldgieltsje-teler Jaap Wilman, Tjalke Stoelwinder van Greydanus en Jan de Boer van streekmerk Wâldpyk in traditionele kledij klaar om het kistje over te nemen. Op een knalrode oldtimer tractor met aanhangwagen tuft het hele gezelschap richting Hollum. Die donderdag om 11.30 uur krijgt bij Coop Bakker de oudste groenteboer van Ameland Klaas Jan Engels het eerste kistje Wâldgieltsjes uitgereikt. Daarna is er een proeverij van Wâldgieltsjes en een dagprijsvraag voor het publiek. De winnaar wint ter plekke een kruiwagen vol Wâldgieltsjes.

Actie ‘win kruiwagens vol Wâldgieltsjes’

Vanaf donderdag 20 juli liggen de Wâldgieltsjes weer in de winkels van de ‘betere’ supermarkten in Friesland. Ook dit jaar heeft Greydanus weer de kruiwagenactie tot en met september. Mensen die Wâldgieltsjes kopen bij winkels die deelnemen aan de actie, kunnen een kruiwagen vol Wâldgieltsjes winnen. “En het is niet één kruiwagen, maar elke deelnemende winkel mag een kruiwagen weggeven. Elke winkel loot een winnaar uit haar eigen deelnemende klanten”, vertelt Tjalke Stoelwinder.