Europa kinderhulp Friesland luidt de noodklok

FRYSLAN: Het leek enkele maanden geleden nog goed te gaan. De aanmeldingen voor het in huis nemen van vakantiekinderen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Belgie kwamen binnen en de 29 vrijwilligers van Europa Kinderhulp Friesland bereidden zich dan ook al voor om eindelijk, na jaren van teruggang, weer meer vakantiekinderen uit te kunnen nodigen.

Helaas bleek deze opleving maar tijdelijk en de verwachting groter dan de werkelijkheid. Door onbekende oorzaak stokten de aanmeldingen. Oproepen in deze krant en ook via andere kanalen hadden niet het gewenste effect.

Daarbij kwam dat vakantieouders, die in het voorgaande jaar of voorgaande jaren, een vakantiekind in hun gezin hadden opgenomen en hadden aangegeven dit in 2017 weer te doen, ineens afhaakten.

Hoe groot is de teleurstelling bij het vakantiekind wanneer hij of zij moet horen dat er dit jaar geen plaats voor je is in Friesland, terwijl dat wel was beloofd. Uit de verhalen van de kinderen blijkt steeds weer hoe fantastisch ze het vinden om in Friesland te zijn.

Hebt u deze zomer tijd, ruimte en plaats om een vakantiekind in huis te nemen, meldt u dan aan.

Financieel levert het u niets op maar wat het u wel oplevert leest u in de ogen van deze kinderen. Ogen die steeds meer gaan stralen gedurende de tijd dat ze bij u zijn. Ogen die even niet worden geconfronteerd met de thuissituatie waarbij ze zich zelf maar moeten redden. Er weinig tot geen aandacht voor ze is en waar ze geconfronteerd worden met armoede, drankproblemen, kortom een ongezonde leefomgeving voor een kind.

Hier kunnen ze weer even op adem komen en kunnen ze gewoon kind zijn.

Meldt u aan en biedt een kind een onvergetelijke vakantie in Friesland, de vrijwilligers van Europa Kinderhulp Friesland staan te popelen u te ontmoeten.

U kunt zich aanmelden door te bellen met Joke de Vries van Europa Kinderhulp Friesland, 0518-841942 of u stuurt haar een mailtje: friesland@europakinderhulp.nl.

Meer informatie over de Stichting Europa Kinderhulp vindt u op www.europakinderhulp.nl.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:

Franse kinderen : Croix Rouge van 8 juli – 22 juli

Secours Populaire Francais van 1 augustus – 17 augustus

Duitse kinderen : Hannover van 17 juli – 28 juli

Oldenburg van 19 juli – 31 juli

Schneeberg/Delitzsch van 17 juli – 4 augustus

Belgische kinderen : 24 juli – 4 augustus

Nederlandse kinderen: 24 juli – 2 augustus