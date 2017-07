Partij 500 kilo hash in beslag genomen

In het pand werden vier mannen uit Utrecht, Aalsmeer, Amsterdam en Leeuwarden aangehouden, in de leeftijd van 26 tot 48 jaar. De politie ging het pand binnen in verband met een al langer lopend onderzoek. Met behulp van een drugshond en een gespecialiseerde zoekploeg (BRATRA) werd de partij drugs in een trailer in de loods gevonden. Naast de drugs is er geld in beslag genomen en is er beslag gelegd op de trailer. De 4 verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld en zullen vrijdagmiddag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.