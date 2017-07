Slachtoffer Westereen kan ook zijn aangereden door voertuig

Bij het onderzoeksteam zijn ruim 25 tips binnen gekomen. Een deel van deze tips gaat over wat mensen buiten het terrein van het muziekfestival hebben gezien. Over de inhoud van deze tips kunnen in dit stadium van het onderzoek geen verdere mededelingen worden gedaan. Uiteraard blijven meer tips van getuigen welkom.

Zo komt het onderzoeksteam graag in contact met mensen die zaterdagavond of zondagochtend vroeg in of rondom De Westereen iets bijzonders hebben gezien wat mogelijk betrekking heeft op dit misdrijf.

U zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een beschadigd voertuig dat u ergens heeft gezien, maar ook aan personen die opvallend gedrag hebben vertoond. Al uw tips kunt u telefonisch doorgeven aan de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunt u uw tips via ons tipformulier op politie.nl doorgeven.