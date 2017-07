Veel publiek bij de Veiligheidsdag 2017 in Steenwijk

STEENWIJK: Duizenden zowel jong als oud kwamen zaterdag naar de Veiligheidsdag toe. De Veiligheidsregio IJsselland en de gemeente Steenwijkerland organiseerden op 15 juli 2017 de tweejaarlijkse Veiligheidsdag 2017. Tijdens deze interactieve dag lieten brandweer, politie, geneeskundige hulpdiensten, defensie, waterschap, gemeente, provincie én vrijwilligers-organisaties u zien hoe zij zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid.

Wat moet u doen als er thuis brand uitbreekt, hoe kunt u samen met uw buren alert zijn op verdachte situaties en hoe kunt u zelf eerste hulp verlenen? U ontdekt en beleefde het op de Veiligheidsdag. Iedereenb kreeg ook de kans om plaats te nemen in een politie- of brandweerauto of te helpen met het blussen van een klein brandje.

Tijdens de Veiligheidsdag 2017 gaven de deelnemers informatie en allerlei demonstraties.

Een kleine greep uit de activiteiten: demonstraties hondengeleiders, speurhonden, brandjes blussen en een ongevalsimulator, ‘hindernisbanen’ om zelf te ervaren hoe het is om een rolstoel veilig van a naar b te krijgen, demonstraties ambulances bij een groot ongeval, fysieke speurtocht met vragen over het thema EHBO (geschikt voor kinderen tussen 7 en 12 jaar), interactieve workshop EHBO voor baby’s en kinderen.

Demonstraties van miniatuurstuw en de muskus- en beverrattenbestrijding, diverse tanks van defensie zoals een doorbraaktank, bruglegtank, YPR-pantservoertuig en wapens, nepmijnen zoeken met een detector en mijnenprikker, informatiestands Toezicht & Handhaving, Lang zult u wonen en Burgernet, remreactietest en ervaren met zogenaamde drugs- en alcoholbrillen wat drugs en alcohol met je doet in het verkeer, springkussens voor kinderen etc.

©Foto Flitsnieuws.nl