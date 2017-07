Veel vertier op de Fryske Dei in Akkrum

AKKRUM: Zaterdag was er in Akkrum weer een Fryske Dei. Het was alweer voor de 24e keer dat de Fryske Dei-commissie dit evenement organiseerde. De Fryske Dei was van 10.00 uur tot 17.00 uur en de toegang was gratis.

Ook dit jaar werd het dorp gezellig versierd. Als vanouds was er een grootse hobbymarkt met vele Friese ambachten, waaronder uiteenlopende standhouders die op traditionele wijze hun waren aanprijzen.

Voor de sportief ingestelde bezoekers waren er demonstraties van Friese sporten, zoals Fries dammen, schaken en de Friese volkssport bij uitstek: kaatsen. U kon een partijtje meeblazen als u dat wilt, om zo kennis te maken met deze Friese sporten.

Clown Auke liet de kinderen genieten van zijn grappen en grollen. Ook was er een overdekt springkussen, een suikerspin en andere lekkere versnaperingen. In de kleine Kanadeeskestrjitte was er palingroken. Vanaf 18.00 uur was er een optreden van de Akkrumer band So What! tegenover eetcafé Kromme Knilles.

©Foto Flitsnieuws.nl