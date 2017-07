Knallende afscheidsmusical CBS De Hoeksteen Heerenveen

HEERENVEEN: De kinderen van groep 8 van CBS De Hoeksteen in Heerenveen hebben wekenlang geoefend. Deze afscheidsmusical moest en zou hun beste optreden ooit worden. Onder de bezielende leiding van meester Martijn en muziekmeester Yme groeiden ze steeds meer in hun rol, plankenkoorts werd overwonnen en de kinderen ontwikkelden zich tot rasechte acteurs.

Op donderdag 13 juli jl. was het zo ver, de musical “Help we zijn het bruidspaar kwijt” stond op het programma. De toppers van de avond werden met een vrolijk versierde huifkar opgehaald en al musicalliedjes zingend reden ze naar de Filadelfiakerk, waar de musical opgevoerd zou worden. Daar werden ze als echte sterren onthaald, de rode loper lag voor ze klaar. De gasten stroomden inmiddels binnen, de ene nog feestelijker gekleed dan de andere en als klap op de vuurpijl verschenen enkele leerkrachten -geheel in het thema van de musical- zelfs in hun trouwjurk of -pak. Tsja, de kans om die mooie jurk nog een keer aan te kunnen trekken lieten sommige juffen natuurlijk niet aan zich voorbij gaan.

Achter de coulissen werd ondertussen de make-up bijgewerkt, de kleding voor de laatste keer gecheckt, attributen gecontroleerd, heel diep ademgehaald …… en toen gingen ze los! Een verdwenen bruidspaar, ruziënde bakkers, weddingplanners die orde in de chaos probeerden te scheppen, een geheime liefde, een battle tussen de jongens en de meiden, ontsnapte katten, een detective die naast het bruidspaar en de katten ook nog het kunstgebit van opa op moest sporen…..

Zou het allemaal wel goed aflopen? Ja hoor, dat deed het zeker. En hoe! Groep 8 bleek te bestaan uit natuurtalenten, die op een prachtige en krachtige manier inhoud gaven aan de verschillende karakters en de liedjes vol overgave zongen. Ze hebben hun laatste schooljaar op CBS De Hoeksteen knallend afgesloten en gaan zich nu richten op het voortgezet onderwijs.

“Aaron, Amarins, Andreas, Anne, Bart, Bente, Cilke, Flore, Gaia, Hester, Hinse, Jeske, Jesse, Jildou, Jort, Kyra, Lisan, Lucas, Maartje, Myrthe, Puk, Ulbe-Henk, Ylva, Ynze, Yurgen en Zayar…heel veel succes en veel plezier op jullie nieuwe school!”

Foto Teun Veldman

