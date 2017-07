Omzet detailhandel groeit met 3,5 procent in mei

REGIONAAL: De detailhandel heeft in mei 3,5 procent meer omgezet dan in mei 2016, meldt het CBS. De verkopen (volume) waren 3 procent hoger. De omzet van zowel de foodsector als de non-foodsector groeide. Daarnaast is online bijna 24 procent meer omgezet.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder correctie was de omzet van de detailhandel bijna

6 procent

hoger dan in

mei 2016

Online omzet bijna 24 procent hoger

De online omzet lag in mei bijna 24 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Webwinkels zetten ruim 22 procent meer om. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met ruim 25 procent. Bron CBS

