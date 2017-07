Unieke stoomploeg voor het eerst in Nederland op Flaeijelfeest

NIEUWEHORNE: Op zaterdag 30 september komt een unieke Duitse stoomploeg naar het Flaeijelfeest in Nieuwehorne, nog nooit eerder in Nederland vertoond. De combinatie bestaat uit twee stoomlocomotieven en één kiepploeg, die met een kabel tussen de locomotieven wordt getrokken. Aan weerszijden van de akker staat een locomotief, en de ploeg doet daartussenin zijn werk. De set zal op het Landgoed De Horne in werking worden gesteld. Een demonstratie die je niet wilt missen!

Bijna 3 jaar aan voorbereidingen ging er aan vooraf om deze combinatie naar het Flaeijelfeest te halen. Het is dan ook een hele operatie om de machines te vervoeren: 3 vrachtwagens speciaaltransport zijn hiervoor nodig. Ze zijn gestald in Duitsland en moeten bijna 1.700 kilometer afleggen om in Nieuwehorne te komen! Heavy metal worden ze ook wel genoemd, want de machines wegen 20 ton per stuk.

Het Flaeijelfeest is al 41 jaar een begrip in Friesland. Op elke laatste zaterdag van september beleef je hier een dag uit het verleden. Met ’s ochtends een boerenoptocht en ’s middags een openluchtmuseum in bedrijf. De hele dag staat het leven van 100 jaar geleden centraal. Dit is ook de periode dat de stoomploegen werden gebruikt in de landbouw. 30 jaar geleden, in 1981, was een soortgelijke stoomploeg te bewonderen op het Flaeijelfeest. Deze kwamen echter uit Engeland. De Duitse locomotieven die dit jaar komen, zijn nog nooit eerder in Nederland vertoond.

Het stoomploegen op de grote akkers was voor die tijd, maar nu ook nog, een bijzonder schouwspel. De stoomploeg is een landwerktuig van de firma A. Heucke Dampfpflug-Lokomotiv-Fabrik uit Gatersleben, maar is nu eigendom van een school in de omgeving van München. De stoomploeglocomotieven werden tussen 1870 en 1950 gebruikt.

Tot 1950 werkten deze stoomploegen decennialang in de zandige leemgrond rond Regensburg in Beieren. Ook in Nederland werden soortgelijke ploegen soms ingezet. Dit was echter voor arme boeren niet weggelegd: een complete set kostte destijds zo’n 115.000 Rijksmark. Dat stond gelijk aan 4.600 kilo tarwe! In die tijd kon je van dat geld ook prima een gemiddelde boerderij met land kopen.

Al met al een demonstratie die je niet wilt missen. Kaartjes voor het Flaeijelfeest zijn vanaf 2 september 2017 verkrijgbaar, online en via de lokale voorverkoopadressen.

