Weststellingwerf neemt eerder ‘zeis ter hand’ voor bermen

WOLVEGA: Op verschillende plekken in de gemeente worden deze week bermen gemaaid. Normaliter maait gemeente Weststellingwerf haar bermen een keer per jaar, in september.

Het groeizame weer heeft ervoor gezorgd dat het gras in de bermen op een aantal plekken momenteel al hoog staat. Hierop is besloten om langs een aantal hoofdroutes de berm nu alvast een meter breed te maaien, zodat fietsers en andere verkeersdeelnemers voldoende zicht en ruimte houden.

Tot de hoofdroutes behoren o.a. de Heerenveenseweg en Steenwijkerweg in Wolvega en de route van Oldemarkt via De Blesse en Noordwolde naar Elsloo.

Wethouder Jack Jongebloed: “Het mooie weer nodigt recreanten, maar ook eigen inwoners uit om op de fiets te stappen. Om de veiligheid te waarborgen en mogelijke overlast te voorkomen, nemen we, vooruitlopend op het eenmalig maaien in september, de zeis alvast ter hand.”

In september worden de bermen zoals gebruikelijk weer volledig gemaaid.

